بلينكن: الدعم السريع نفذت الهجوم على القافلة الدبلوماسية الأمريكية في السودان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن موكبا دبلوماسيا أمريكيا تعرض لإطلاق نار، أمس الاثنين، في السودان، فيما يبدو أنه هجوم شنته عناصر مرتبطة بقوات الدعم السريع شبه العسكرية، في حادثة وصفها بلينكن بأنها "طائشة" و"غير مسؤولة".

واستدعت الحادثة تحذيرا مباشرا من بلينكن الذي أجرى اتصالين هاتفيين في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء مع كل من قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، ليبلغهما بأن أي خطر على الدبلوماسيين الأمريكيين هو أمر غير مقبول.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في منتجع كارويزاوا الياباني، حيث شارك في اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع "أستطيع أن أؤكد أن موكبا دبلوماسيا أمريكيا تعرض لإطلاق نار أمس".

وأضاف: "أوضحت بما لا يدع مجالا للشك أن أي تهديدات بشن هجمات على دبلوماسيينا أو تعريضهم للخطر غير مقبول على الإطلاق".

ومضى يقول إن أفراد الموكب الدبلوماسي بخير.

وأضاف: "لدينا مخاوف عميقة بالطبع بشأن الوضع الأمني ككل إذ يؤثر على المدنيين والدبلوماسيين وموظفي الإغاثة".

وأدت المواجهات في السودان إلى مقتل 185 على الأقل وإصابة أكثر من 1800 آخرين بينما يتحدث الطرفان عن تحقيق مكاسب في الصراع الذي شهد شن ضربات جوية ومدفعية.