غدا.. "توليد الأفكار الإبداعية" بمكتبة مصر الجديدة للطفل

أعلن الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة عن تنظيم محاضرة بعنوان "توليد الافكار الابداعية" تهدف الى تحفيز الذات لاستغلال كل المعارف والمعلومات السابقة للفرد، وصهرها بغرض ايجاد فكرة جديدة تتوافر فيها عناصر النجاح ويتبلور فيها عمق التفكير .

وقال الدكتور نبيل حلمى: أن توليد الفكرة تعني “الايجاد من عدم ” ، وهو يرمز إلى إيجاد شيء لم يكون موجودًا من قبل، وهذا بدوره يتطلب إدراك بعض المفاهيم ، وتوافر بعض الشروط، فالفكرة الإبداعية لا تأتى دون ارادة .

تنفذ المحاضرة مكتبة مصر الجديدة للطفل ، ، اون لاين عبر منصة زووم ، وذلك في الثانية عشر من ظهر غد الاربعاء ، وتقدمها الدكتورة ايمان ممتاز اخصائى الصحة النفسية .

واشار حلمى , الى ان محاور المحاضرة تتضمن البحث عن الحلول والأساليب البديلة لما هو متداول ومعروف ، ان تكون الفرد له أهداف واضحة يرغب في تحقيقها ، أن يتصف بالإيجابية والتفاؤل تجاه المواقف التي تتطلب الاجتهاد، أن نبتعد عن الأفكار النمطية والافكار التي تدفع للفشل قبل المحاولة ، أن نجعلهم يحصنون أنفسهم ضد التعاليق والأفكار المحبطة؛ أن نبعدهم عن النمطية في التفكير وعن الاتكالية؛ أن نبتعد عن الرضا بما هو موجود دون أي اجتهاد أو محاولة للتطوير.