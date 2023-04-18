الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "مصر ربوة الإسلام ودار القرآن"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "مصر ربوة الإسلام ودار القرآن"، الذي يرصد ما تم إنجازه من تطورات في المساجد، ووزارة الأوقاف.

وضم الفيلم التسجيلي استعراض مركز مصر العملاق الثقافي الإسلامي، الذي تم افتتاحه مؤخرًا، بالعاصمة الإدارية، بحضور الرئيس السيسي.

وتشهد احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة القدر، تكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددًا من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.