اليوم.. طقس حار نهارا بارد ليلا على القاهرة وأمطار رعدية أقصى الغرب

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وطقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويشهد الثلاثاء، أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة رعدية على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 21 ، وعلى شمال الصعيد 36 والصغرى 19 ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 22 درجة.