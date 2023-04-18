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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي يصافح أحمد عمر هاشم خلال احتفالية ليلة القدر

الرئيس السيسي يصافح
الرئيس السيسي يصافح أحمد عمر هاشم خلال احتفالية ليلة القدر
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حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مصافحة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وذلك عقب وصوله إلى مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية للمشاركة في الاحتفالية الكبرى التي تنظمها وزارة الأوقاف بليلة القدر.

وتشهد الاحتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور احمد عمر هاشم هيئة كبار العلماء وزارة الأوقاف ليلة القدر