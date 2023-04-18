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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 3.8% خلال فبراير

علم بريطانيا
علم بريطانيا
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ارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 3.8% في فبراير مقابل 3.7% المتوقعة وفق ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ووفق المكتب، ارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.2% ليصل إلى 75.8% في الأشهر الثلاثة المقبلة، وانخفض العدد التقديري للوظائف الشاغرة بمقدار 47 ألف وظيفة في الربع الأول من العام للفترة التاسعة على التوالي. 

وارتفع متوسط الدخل الأسبوعي بنسبة 6.6%، فيما ارتفع عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم إلى نحو 31 ألف في فبراير عن قراءة الشهر السابق.

وأوضح الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني دارين مورجان: "الأجور مستمرة في النمو بشكل أبطأ من الأسعار، لذلك لا تزال الأرباح تتراجع بالقيمة، على الرغم من أن الفجوة بين نمو أرباح القطاعين العام والخاص لا تزال تتقلص".

البطالة بريطانيا