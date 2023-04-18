استعدادًا لعيد الفطر.. الكورنيش وممشى أهل مصر يتجملان بطور سيناء (صور)

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، بقيادة مبروك الغمريني، رئيس المدينة، جاهزيتها بمختلف قطاعاتها لاستقبال زوارها لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد فودة صديق محافظ جنوب سيناء برفع درجة الاستعدادات لاستقبال زوار المحافظة لقضاء عطلة العيد.

ورصدت “البوابة نيوز” اليوم الثلاثاء، متابعة رئيس مدينة طور سيناء، أعمال النظافة بطريق الكورنيش وممشى أهل مصر، وشدد على رفع مخلفات القمامة وتنظيف الأشجار والنخيل والمساحات الخضراء والحدائق العامة الموجودة بالطريق أولا بأول.

وأكد رئيس مدينة طور سيناء أن المدينة بجميع قطاعاتها على أتم الاستعداد لاستقبال زوارها معلناً الإنتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بذلك و منها جاهزية الكورنيش وشارع 306 ومقصد العائلة وممشى أهل مصر والشواطئ العامة، موجها كل الشكر والتقدير لجميع العاملين وكل من يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة.

وأشار الغمريني إلى أن العاصمة طور سيناء، أصبحت تمتلك حاليا عدة أماكن للتنزه وقضاء الأعياد والإجازات الصيفية ومنها مقصد العائلة وشاليهات شاطئ الفيروز، والكورنيش، وممشى أهل مصر، وطريق حمام موسى.

ويقام "مقصد العائلة" على مساحة 5500 متر مربع، ويهدف إنشاؤه لخلق وتوفير فرص عمل جديدة وإحياء التراث السيناوي، ومكان ترفيهي للعائلات وأطفالهم مواطني مدينة طور سيناء وزائريها، بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيهًا ويشتمل على ممشى الدراجات الهوائية واماكن انتظار للدراجات ومناطق لألعاب الأطفال، وممشى عام وأماكن ألعاب ترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من أسر وعائلات، واماكن جلوس عامة وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات بالإضافة إلى وحدات بعدد 2 كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار ووحدة تحكم ووحدتين آخرين دورات مياه ومنطقة ملاهي متكاملة ومبسطة ومسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي للزائرين.

وأوضح أن أعمال تطوير كورنيش العاصمة تضمنت أيضا إقامة 10 شاليهات على شاطئ الفيروز، بتكلفة 4 ملايين جنيه لراحة المواطنين، خلال تواجدهم على الشاطئ نهارا فقط، إهداء من الهيئة العامة للقوات المسلحة، فضلا عن إنشاء ممشى أهل مصر المنفذ على شاطئ القمر بطول 2 كيلومتر؛ ليكون متنفسا للمواطنين للتمتع والتنزه، الذي يعد صرحا وواجهة حضارية أمام الزائرين وجرت إنارته وتجميله وتزويده بمعدات وأدوات النظافة. وأطلق عليه المواطنون "فينيسيا الشرق".

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