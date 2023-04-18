بالفيديو.. جهود رجال الإطفاء في إسبانيا لإخماد حريق عبر الحدود مع فرنسا

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" تقريرًا حول جهود رجال الإطفاء في إسبانيا لإخماد حريق عبر الحدود مع فرنسا.

وقال رجال الإطفاء في منطقة كتالونيا بشمال شرق إسبانيا، مساء أمس الاثنين، إن جزءًا من الحريق الذي انتشر بالقرب من بلدة بورتبو لا يزال نشطًا، لكنه استقر ولم ينتشر.

واندلع حريق الغابة أمس الأول الأحد، في فرنسا وأدى إلى حرق أكثر من 1000 هكتار من الأراضي على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، وانتشر عبر الحدود إلى إسبانيا.

وقال التليفزيون الوطني الإسباني إن نحو 50 شخصا تم إجلاؤهم مؤقتا من منازلهم بالقرب من البلدة، بينما تم توفير سكن لنحو 20 فرنسيا لم يتمكنوا من عبور الحدود في البلدة.