كندا والمملكة المتحدة تتفقان على دعم طويل الأجل لأوكرانيا

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة وكندا نسقتا مواقفهما بشأن الدعم طويل الأجل لأوكرانيا.

وكتبت جولي -في تغريدة عبر منصة تويتر-: "خلال انطلاق مجموعة السبع مع (وزير خارجية المملكة المتحدة) جيمس كليفرلي. ناقشنا الحاجة إلى دعم طويل الأمد لأوكرانيا".

وأضافت أن كندا والمملكة المتحدة وقفتا إلى جانب الشعب الأوكراني منذ اليوم الأول. وقالت جولي: "نعتزم القيام بذلك مهما استغرق الأمر".

يشار إلى أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع يجتمعون في مدينة كارويزاوا اليابانية. ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها حرب روسيا ضد أوكرانيا وزيادة الضغط على موسكو.