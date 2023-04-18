القوات الروسية تقصف خمس بلدات في منطقة سومي خلال الساعات الماضية

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي، قصف خمس بلدات في منطقة سومي المتاخمة لروسيا خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الإدارة القول "إن المدفعية الروسية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة شاليهين حيث تم تدمير 18 هدفا".

وبحسب الجيش، لم يتم رصد مجموعات هجومية معادية في المناطق الحدودية، فيما تواصل وحدات قوات الدفاع أداء المهام على خطوط الدفاع المحددة على طول حدود الدولة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانياـ مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.