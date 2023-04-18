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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل 144 مدنيا إثر المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع بالسودان

لجنة أطباء السودان
لجنة أطباء السودان المركزية
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن ارتفاع عدد القتلي والمصابين ضمن صفوف المدنيين إثر المواجهات التي تشهدها البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكشفت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "وصل إجمالي القتلى المدنيين منذ بداية القتال 144 قتيلا، والإصابات 1409 حالات إصابة تشمل المدنيين والعسكريين معا".

وقالت: "وسط استمرار الاقتتال تتزايد معدلات القتلى والإصابات بوتيرة متفاقمة وتنذر بما لا يحمد عقباه من خسائر فادحة في الأنفس والأرواح البريئة".

وتابعت: "ندين بأشد العبارات هذه الحرب الدائر رحاها، فإننا نناشد ونطالب بفتح ممرات آمنة لمعالجة المرضى والمصابين وتوصيل المؤونات الغذائية والدوائية".

وأشارت إلى أن "هذا الحصر هو ما وصلنا له وأن هناك الكثير من القتلى والمصابين لم يتم الوصول إليهم وهم خارج نطاق حصرنا".

وتشهد البلاد منذ يوم السبت الماضي احتداما في المعارك خاصة في العاصمة الخرطوم، بين الجيش الذي يقوده الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.

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