مجموعة السبع تناشد طرفي الصراع في السودان لوقف القتال

ناشد وزراء خارجية دول مجموعة السبع طرفي الصراع في السودان لوقف الأعمال العدائية فورا والعودة إلى طاولة المفاوضات عقب مواجهات أسفرت عن مقتل حوالي 200 شخص، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضح الوزراء في بيان عقب يومين من المحادثات "نحض طرفي الصراع على وقف الأعمال العدائية فورا دون شروط مسبقة"، محذرين من أن القتال "يهدد أمن وسلامة المدنيين السودانيين ويقوض جهود استعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد".

ودعوا في البيان إلى "نبذ العنف والعودة إلى المفاوضات واتخاذ خطوات فعالة لخفض التوترات وضمان سلامة كل المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني".