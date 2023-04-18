ads
الثلاثاء 18 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مجموعة السبع تناشد طرفي الصراع في السودان لوقف القتال

مجموعة السبع
مجموعة السبع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ناشد وزراء خارجية دول مجموعة السبع طرفي الصراع في السودان لوقف الأعمال العدائية فورا والعودة إلى طاولة المفاوضات عقب مواجهات أسفرت عن مقتل حوالي 200 شخص، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضح الوزراء في بيان عقب يومين من المحادثات "نحض طرفي الصراع على وقف الأعمال العدائية فورا دون شروط مسبقة"، محذرين من أن القتال "يهدد أمن وسلامة المدنيين السودانيين ويقوض جهود استعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد".

ودعوا في البيان إلى "نبذ العنف والعودة إلى المفاوضات واتخاذ خطوات فعالة لخفض التوترات وضمان سلامة كل المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني".

وزراء خارجية دول مجموعة السبع طرفي الصراع السودان وقف الأعمال العدائية