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الثلاثاء 18 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 18 أبريل 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2634 جنيها.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة الذهبية نحو 2305 جنيهات.
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1976 جنيها.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1537 جنيها.
فيما سجل سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 18440  جنيها.
وبلغ سعر الأوقية عيار 24 نحو 1995 دولارا. 

أسعار الذهب الذهب اليوم