مبعوث أممى يحذر من عواقب التوترات السودانية ويدعو لاستعادة الهدوء

حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس من العواقب الوخيمة للتوترات الراهنة في الخرطوم، مطالبا في الوقت نفسه قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى استعادة الهدوء والبدء فى حوار لحل الأزمة في البلاد.

وشدد بيرتس في إحاطة صحفية أوردها موقع الأمم المتحدة الإثنين على ضرورة احترام وحماية كافة الوكالات الدولية والمنشآت التابعة للأمم المتحدة والسفارات والوحدات الطبية في السودان حتى تقوم بعملها على أحسن وجه.

وأشار المبعوث الأممي إلى تعرض العديد من الوكالات الأممية لإطلاق النار واقتحمها من قبل بعض الجماعات المسلحة خلال 48 ساعة الماضية في دارفور مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، مما يجعل من المستحيل توصيل المساعدات الإنسانية إلى أهالي دارفور جراء هذه الاعمال المسلحة في السودان، موضحا أنه أجرى اتصالات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان لمناقشة آخر التطورات الراهنة وكيفية التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.

وحث بيرتس جميع الأطراف على احترام التزاماتها الدولية، بما في ذلك ضمان حماية جميع المدنيين، كما أكد أنه سيظل منخرطًا مع الشركاء السودانيين والإقليميين والدوليين للعمل من أجل وقف الأعمال العدائية.