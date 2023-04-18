رئيس أركان الجيش اليمني: نعمل على تحرير بقية المحتجزين والمختطفين في سجون المليشيات الحوثية

أكد رئيس هيئة الأركان العامة في اليمن، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، أن المعركة مع المليشيات الحوثية الإرهابية هي معركة كل أبناء اليمن باعتبارها العدو الوحيد الذي يستهدف كل اليمنيين، مشددا على المضي قدما في سبيل استعادة الدولة بكل الطرق والأساليب مهما كانت التضحيات والمعوقات والعمل على تحرير بقية المحتجزين والمختطفين في سجون المليشيات الحوثية.

وقدم الفريق بن عزيز، خلال حفل تكريم المحتجزين والمحررين والذى نظمته مؤسسة الأسرى في مدينة مأرب، مساء اليوم الإثنين، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية، التهنئة، لهم، وذلك نيابة عن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة الدفاع على سلامتهم من معتقلات الميليشيا الحوثية بعد سنوات من الاعتقال رغم أن غالبيتهم مدنيين.

من جانبه، هنأ وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، المحتجزين والمختطفين المحررين.. مرحبا بهم في محافظة مأرب.. مشيرا إلى الإحساس بحجم المعاناة التي تكبدها المحتجزون والمختطفون في سجون الميليشيا التي لا تؤمن بالسلام وتتخذ من الحرب وسيلة لها لإستثمار معاناة الشعب اليمني ولا تلتزم بالمعاهدات والمواثيق الدولية.

ولفت إلى ما تقوم به المليشيات الحوثية من تصعيد في مختلف الجبهات وخاصة جبهات مأرب التي لم تتوقف فيها المواجهات إطلاقا.

بدوره، أشار رئيس وفد الحكومة المفاوض بشأن ملف الأسرى هادي الهيج، إلى ما قدمته الحكومة الشرعية من تنازلات ومرونة في التفاوض إلى جانب جهود الأمم المتحدة والعالم من أجل إنهاء معاناة المحتجزين والمختطفين في معتقلات وسجون مليشيا الحوثي، إلا ان الميليشيا تجردت من كل القيم والأخلاق وأصرت على المماطلة وإفشال اتفاق التبادل مرة تلو أخرى وما تزال حتى اللحظة تماطل في إطلاق بقية المحتجزين والمختطفين وفقا لنص الاتفاق الذي وقعته على قاعدة الكل مقابل الكل.

وفي ختام الحفل قام رئيس هيئة الأركان العامة ومعه وكيل محافظة مأرب ورئيس وفد الحكومة المفاوض، بتكريم المحتجزين والمختطفين المحررين، وتسليم مبلغ مليون ريال لكل واحد منهم مقدمة من مجلس القيادة الرئاسي.

وكان قد تخلل الحفل الذي حضره عدد من وكلاء الوزارات والمحافظات وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وقيادات فروع أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وحقوقيون وجماهير غفيرة، فقرات فنية وقصائد شعرية ومعزوفات لعدد من الأناشيد الوطنية.