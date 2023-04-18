الإمارات والمجلس الأوروبى يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وشارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، العلاقات بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها ودعمها لمصلحة الجانبين.

واستعرض الجانبان - خلال اتصال هاتفي تلقاه آل نهيان من ميشال الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية - عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبشكل خاص الأزمة في جمهورية السودان.

وشدد رئيس الإمارات، على أهمية وقف التصعيد وضمان حماية المدنيين وإعلاء المصلحة العليا للسودان والعودة إلى المسار السياسي، مؤكدًا حرص الإمارات على دعم الشعب السوداني الشقيق بما يحقق تطلعاته في البناء والتنمية.

وعبر رئيس المجلس الأوروبي، خلال الاتصال، عن تقديره لسياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار في المنطق، مؤكدًا حرصه على التواصل البناء في التعامل مع مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.