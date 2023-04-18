الأمم المتحدة تعلن عن 180 قتيلاُ و1800 جربح بالسودان

أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، يوم الإثنين، أن أكثر من 180 شخصًا قتلوا منذ اندلاع اشتباكات بن قوات الجيش السوداني والدعم السريع قبل 3 أيام.

وقال فولكر بيرتس إن أكثر من 1800 شخص أصيبوا في الاشتباكات التي اندلعت في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي.

وتتواصل منذ 3 أيام الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالبلاد.

ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).