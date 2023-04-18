مركز شباب المدينة بالسويس يختتم بطولة الملك الرمضانية النسخة السابعة 

اختتم مركز شباب المدينة بالسويس، مساء أمس الإثنين، بطولة الملك الرمضانية النسخة السابعة والمقامة على الملعب القانونى بالمركز بحى الأربعين .

جاء ذلك بحضور سماح المهدي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالسويس و محسن عنان المدير التنفيذي لمنطقة السويس لكرة القدم و الحاج رمضان أبو الحسن رئيس الاتحاد الإقليمى للجميعات الأهلية واللواء حامد فارس السكرتير العام للمحافظة الأسبق و أعضاء مجلس النواب النائب سيد عبد الحميد الكرماوى راعى البطولة و النائبة عفاف زهران و النائب جمال عبيد المهندس سيد خطاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة بالسويس و النائب الأسبق جلال مازن و جمال حمدى الجميل من قيادات الشعبية داخل نطاق المحافظة.

وبدأت مراسم الافتتاح بالسلام الجمهوري ثم تلاها تلاوة القرآن الكريم بعدها عرض لفرقة الكاراتيه بالمركز تحت قيادة الكابتن حسام احمد .

كما تخلل اليوم فقرة انشاد دينى للفنان محمد حميد ثم عرض لفرقة التنورة بقيادة الفنان أحمد بطشة وعدد من الفقرات الاستعراضية المتنوعة .

وأقيمت المباراة النهائية بين فريقى مركز شباب المدينة و فريق أبناء محمد هشام والتى ادارها الحكم محمد رمضان احد حكام منطقة السويس.

ونجح فريق المدينة من خطف هدف الفوز فى الشوط الثانى من خلال ضربة جزاء بعد سلسلة من الهجمات على مرمى فريق ابناء محمد هشام والذى حاول الوصول إلى مرمى فريق خلال شوطى المباراة ولكن دفاع أصحاب الأرض تصدى لتلك الهجمات.

وزع مجلس إدارة المركز بقيادة المهندس سيد خطاب و المحاسب عمرو كمال امين الصندوق ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة و أعضاء مجلس النواب درع البطولة للفريق الفائز و ميداليات كلا من المركز الثانى والثالث .

كما تم توزيع جوائز أفضل حارس مرمى وافضل لاعب خلال البطولة و هداف البطولة فيما حرص المركز على تكريم عدد من رموز الرياضية و العاملين فى البطولة منذ انطلاقها هذا العام.

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