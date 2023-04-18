الدعم السريع: على الجميع الحذر من كل من يرتدي زي الدعم السريع وينفذ اعتقالات أو اقتحامات

أكدت قوات الدعم السريع في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن جميع قواتها منخرطة في المعارك وتعمل في تأمين المواقع التي استولت عليها ولا توجد أي قوة للدعم السريع مكلفة باعتقالات او دخول منازل المواطنين.

وقالت إنه يجب على الجميع الحذر من أي شخص يرتدي زي الدعم السريع يقوم بمثل هذه الأعمال مشيرة إلى أن القوات ضبطت عددا كبيرا من الدخلاء ممن يرتدون أزياء الدعم السريع.

وتتواصل منذ 3 أيام الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالبلاد.

ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).