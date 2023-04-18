انطلاق حملة كساء لتوزيع ٥٠٠ قطعة ملابس تحت شعار "حصالة الخير" بالعريش

تنطلقت حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية التي ينظمها فريق التطوع بمركز شباب السلام لتوزيع ٥٠٠ قطعة ملابس للأطفال والسيدات تحت شعار " حصالة الخير " و ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء والكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب و الرياضة وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك تحت إشراف محمود الشريف مدير إدارة تنمية الشباب وعادل عبدالرحمن مدير المركز ونيرة عادل منسق التطوع بالمركز تضمنت الفاعليات تنظيم معرض يستمر لمدة يومين يضم مجموعة من قطع الملابس لجميع الفئات العمرية.