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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الأوكراني: القوات الروسية كثفت هجماتها على مدينة باخموت المحاصرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، إن القوات الروسية كثفت هجماتها على مدينة باخموت المحاصرة.
وأضافت ماليار، في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية يوم الاثنين، أن "كثافة استخدام المدفعية الثقيلة والغارات الجوية زادت" حول المنطقة الواقعة في دونيتسك الشرقية بأوكرانيا، مسرح أكثر المواجهات دموية في الحرب.
وتابعت النائبة أن روسيا"تقوم ببساطة بهدم المباني والمنشآت في مدينة باخموت ومساواتها بالأرض"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الهجمات على ثلاث مناطق أخرى في دونيتسك، وهي ليمان وأفدييفكا ومارينكا، كانت "غير ناجحة".

الجيش الأوكراني القوات الروسية مدينة باخموت