الجيش السوداني: ندين استهداف ميليشيا الدعم السريع البعثة الأميركية واحتجاز أجانب

أدانت القوات المسلحة بأشد العبارات، السلوك الإرهابي لمليشيا الدعم السريع الذي تمثل في إستهداف البعثة الأمريكية ومقار برنامج الغذاء العالمي في مدينة الفاشر غرب السودان ، واحتجاز أجانب وضباط سودانيين، ونهب الأسواق بنيالا وكبكابية وقارسيلا بوادي صالح ، غضافة إلى أعمال السلب و النهب لممتلكات المواطنين التي تمت في ولاية الخرطوم بجانب التعدي علي المنشآت الصحية الخاصة وتهديد الكوادر الصحية والطبية و ضرب محطات الكهرباء والمياه وتدمير الطائرات المدنية الرابضة بمطار الخرطوم.



وفي وقت سابق أعلن برنامج الغذاء العالمي، يوم الأحد، تعليق كافة عملياته في السودان، وذلك بعد مقتل ثلاثة من موظفيه في منطقة كبكابية بشمال دارفور.

