البنك الاهلي يواصل تحضيراته لمواجهة حرس الحدود في الدوري

واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية مساء أمس استعدادا لمواجهة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

وقبل انطلاق المران كان هناك محاضرة فنية من قبل بابافاسيليو المدير الفني لشرح بعض النواحي التكتيكية والخططية للاعبي الفريق وتطبيقها خلال المران

وشهدت التدريبات فقرة تخصصية في كيفية تطبيق الاستحواذ علي الكرة بشكل إيجابي وكيفية إنهاء الهجمة أمام مرمي المنافس.

وشهد المران ايضا عودة أحمد سعيد لاعب وسط الفريق للتدريبات الجماعية عقب الشفاء من الإصابة.

وخاض حراس مرمي الفريق محمد أبوجبل وأحمد صبحي وعبد الرحمن حامد تدريبات قوية تحت إشراف أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمي فريق البنك الأهلي وظهر جميع الحراس بشكل متميز

وكان فريق البنك الأهلي قد فاز في الجولة الماضية علي طلائع الجيش بهدفين مقابل للاشيء ويستعد لمواجهة حرس الحدود الأربعاء المقبل في تمام التاسعة والربع مساء ويستضيفها ستاد القاهرة