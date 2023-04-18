ads
الثلاثاء 18 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنك الاهلي يواصل تحضيراته لمواجهة حرس الحدود في الدوري

البنك الاهلي
البنك الاهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية مساء أمس استعدادا لمواجهة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 
وقبل انطلاق المران كان هناك محاضرة فنية من قبل بابافاسيليو المدير الفني لشرح بعض النواحي التكتيكية والخططية للاعبي الفريق وتطبيقها خلال المران 
وشهدت التدريبات فقرة تخصصية في كيفية تطبيق الاستحواذ علي الكرة بشكل إيجابي وكيفية إنهاء الهجمة أمام مرمي المنافس. 
وشهد المران ايضا عودة أحمد سعيد لاعب وسط الفريق للتدريبات الجماعية عقب الشفاء من الإصابة. 
وخاض حراس مرمي الفريق محمد أبوجبل وأحمد صبحي وعبد الرحمن حامد تدريبات قوية تحت إشراف أسامة عبد الكريم مدرب  حراس مرمي فريق البنك الأهلي وظهر جميع الحراس بشكل متميز 
وكان فريق البنك الأهلي قد فاز في الجولة الماضية علي طلائع الجيش بهدفين مقابل للاشيء ويستعد لمواجهة حرس الحدود الأربعاء المقبل في تمام التاسعة والربع مساء ويستضيفها ستاد القاهرة

تدريبات قوية تحت إشراف أسامة عبد الكريم المصري الدوري المصري الممتاز استعدادا لمواجهة حرس الحدود الأهلى