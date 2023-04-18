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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستشفى الأطباء بالخرطوم يستقبل عشرات من جرحى الاشتباكات من الدعم السريع

مستشفى الاطباء بالخرطوم
مستشفى الاطباء بالخرطوم
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أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"
أن مستشفى الأطباء بالخرطوم يستقبل عشرات من جرحى الاشتباكات من الدعم السريع.
وتتواصل منذ 3 أيام الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالبلاد.
ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

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