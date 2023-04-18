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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز شباب شبرا النملة بطنطا.. صور

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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نظم مركز شباب شبرا النملة التابعة لإدارة طنطا أول بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم تزامناً مع احتفالات ليلة القدر.

 يأتي ذلك تحت رعاية يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية و بحضور الدكتور خالد الشرقاوي مدير عام إدارة الشباب والرياضه بطنطا أول والعشرات من الطلاب وأولياء الأمور.

وتم توزيع الجوائز المالية والعينية علي المتسابقين بحضور القائمين على تنفيذ المسابقه.
حيث قام الدكتور خالد الشرقاوي بتوزيع الجوائز علي المتسابقين وحثهم علي الاستمرار في حفظ كتاب الله. 
وعلي نفس الجانب أشار يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن الهدف من تنفيذ المسابقات والندوات الدينية هو غرس حفظ القرآن الكريم وتجويده  لدى النشء، وقراءة السنة النبوية الشريفة، مما يتيح فرصة فهم صحيح الدين على أيدى متخصصين من الأزهر الشريف ليصبح مركز الشباب حلقة الوصل بين النشء وعلماء الدين لتنمية مهارة الحفظ والقراءة والبحث لديهم واستكمالاً لدور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، لتسهم في بناء عقل وفكر النشء والشباب جنباً إلى جنب مع تقديم البرامج الرياضية.
 

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