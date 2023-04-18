“مسعف” يرد أمانات بقيمة 2 مليون جنيه فى الفيوم

انتقلت منذ قليل، اطقم هيئة الإسعاف بمحافظة الفيوم، لإنقاذ عدد من المصابين بحادث طريق( الفيوم - القاهرة) ، وخلال 4 دقائق من تلقى البلاغ كانت الأطقم الإسعافية في موقع الحادث لإسعاف المصابين.

وكانت هناك مفاجاة بالعثور على مبلغ مالي يناهز المليونين من الجنيهات بحوزة المصابين، وبالفعل وبدون تردد تواصلت الأطقم الإسعافية مع ذوي المصابين لاستلام تلك الأموال.

وفي ذات السياق تابع الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية كافة مجريات الحادث وتسليم الأمانات، حيث أكد أن تلك الواقعة مثال وبيان عملي للأخلاق التي يتسم بها رجال الإسعاف المصري، في زودهم عن أرواح المصابين ومقدراتهم، معرباً عن اعتزازه بكل من الزميلين المسعف محمود محمد مرسى ، وفني قيادة مركبة إسعافية شعبان عبدالله عبدالسلام بطلا الواقعة.

