السفير الروسي لدى برلين: وسائل الإعلام الألمانية في حماستها المعادية لبلادنا تتخطى الحدود

قال السفير الروسي لدى برلين، سيرجي نيتشايف، إن بعض وسائل الإعلام الألمانية، التي نشرت رأيا يدعو إلى اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تجاوزت الهدف في حماستها المعادية لروسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ووصف السفير نيتشايف، مقال الصحيفة الألمانية Welt، بأنه غير مقبول.

ونشرت الصحيفة الألمانية Welt، في 17 أبريل، مقابلة مع الصحفي الأمريكي وعالم السياسة فريد كابلان، تحت عنوان، "أسهل طريقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا باغتيال الرئيس الروسي".

وأكد السفير نيتشايف: "الصحيفة الألمانية تبث هذه الدعوة الفعلية للقتل دون تقطيع وتحفظات، بل وتضعها في العنوان، ومن المؤسف أن بعض وسائل الإعلام الألمانية في حماستها المعادية لروسيا تتخطى حدود المسموح، في كل مرة".

وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن روسيا ستنطلق من مصالحها الخاصة، في تعاملاتها مع ألمانيا.