الولايات المتحدة.. تخصيص 20 مليون دولار لتعزيز الرقابة على استخدام المساعدات لكييف

قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الولايات المتحدة ستنفق 20 مليون دولار لتعزيز الرقابة على استخدام الأموال والمساعدات المخصصة لأوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأكدت الوكالة في بيان: "الحكومة الأمريكية تقدم 20 مليون دولار إضافية لزيادة الشفافية، والرقابة على الدعم المباشر للميزانية الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأموال "ستعزز مسؤولية حكومة أوكرانيا" عند استخدام المساعدة التي تتلقاها من الولايات المتحدة.

واقترح الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي، في نوفمبر 2022، مشروع قانون بشأن مراجعة الأموال المخصصة للمساعدة لأوكرانيا.

وحذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، في وقت سابق، من تشديد الرقابة وتغيير نهج دعم كييف إلى نهج أكثر مسؤولية.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إنه لن يسمح باستمرار ممارسة "الشيكات المفتوحة"، عندما يتم تخصيص عشرات المليارات من الدولارات دون تدقيق ومساءلة.

وأعلنت السفيرة الأمريكية في كييف، بريدجيت برينك، في نهاية شهر يناير، وصول مفتشين إلى أوكرانيا من الوكالات الأمريكية المشاركة في تدقيق المساعدات.

وصرح الكرملين، مرارا وتكرارا أن توريد الأسلحة الغربية لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.

وسبق وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة سلاح لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.