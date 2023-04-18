وزير الخارجية المغربي يلتقي مسؤولة زامبية

التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط أمس الإثنين، النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية بجمهورية زامبيا مالونغو شيسانغانو، التي تزور المملكة المغربية على رأس وفد برلماني.

وتناولت مباحثات الجانبين سبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، واستكشاف آفاق جديدة لتطويرها، وإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين.

وكان الوفد الزامبي قد أجرى اليوم أيضا محادثات مع كل من رئيس مجلس النواب راشد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، لدراسة آفاق التعاون البرلماني.