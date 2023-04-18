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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية المغربي يلتقي مسؤولة زامبية

وزير الخارجية المغربي
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
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التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط أمس الإثنين، النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية بجمهورية زامبيا مالونغو شيسانغانو، التي تزور المملكة المغربية على رأس وفد برلماني.

وتناولت مباحثات الجانبين سبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، واستكشاف آفاق جديدة لتطويرها، وإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين.

وكان الوفد الزامبي قد أجرى اليوم أيضا محادثات مع كل من رئيس مجلس النواب راشد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، لدراسة آفاق التعاون البرلماني.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية زامبيا مالونغو شيسانغانو تعزيز العلاقات