الإدارة الأمريكية تستخدم تشريعًا جديدًا لنقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا

أكد وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، يوم الإثنين، إن الإدارة الأمريكية تستخدم تشريعا جديدا أقره الكونجرس مؤخرا لنقل أصول رجال الأعمال الروس للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال في مؤتمر صحفي، دون الخوض في التفاصيل: "نستخدم الصلاحيات الجديدة التي منحها الكونجرس لنقل أصول معينة من الأوليغارشية الروسية التي صادرناها لإعادة إعمار أوكرانيا".

وبدورها، أشارت نائبته الأولى، ليزا موناكو، إلى أن الولايات المتحدة ستكثف جهودها لتجميد الأصول الروسية والاستيلاء عليها، وقالت: "نخصص موارد جديدة لضمان المساءلة ومحاربة أولئك الذين يساهمون في آلة الحرب الروسية".

وقال النائب الأول لرئيس وزارة العدل الأمريكية: "هذه الموارد الجديدة تشمل مدعين عامين يعملون مع شركاء أجانب للتحقيق في جرائم الحرب" التي يُزعم أن روسيا ارتكبتها.

وقالت موناكو: "تمثل هذه الموارد أيضا استمرارا للجهود المبذولة لتجميد ومصادرة أي أصول روسية في حدود الصلاحيات التي نملكها"، دون إعطاء أي تفاصيل، مثل غارلاند.