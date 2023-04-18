بوريل: سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان يتعرض للاعتداء في مقر إقامته ما يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا

أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء يوم الاثنين تعرض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء في مقر إقامته، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب جوزيب بوريل: "قبل ساعات قليلة، تعرض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان للاعتداء في مقر إقامته".

وأضاف بوريل: "هذا يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا..يعتبر أمن المباني الدبلوماسية والموظفين مسؤولية أساسية للسلطات السودانية والتزام بموجب القانون الدولي".

وتستمر لليوم الثالث على التوالي في السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.