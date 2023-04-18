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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأمريكي يوعز بمراجعة أساليب التعامل مع الوثائق السرية

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين
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أعلن البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين وجه بمراجعة أساليب التعامل مع الوثائق السرية خلال 45 يومًا، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، سابرينا سينج، إن "وزير الدفاع أوستين وجه بإجراء مراجعة شاملة لأساليب التعامل مع الوثائق السرية، ومن المقرر أن تقدم إليه في غضون 45 يومًا الاستنتاجات الأولية والتوصيات بشأن السياسة والإجراءات في مجال حماية المعلومات السرية".

ويجري البنتاجون تحقيقًا في تسريب الوثائق السرية المتعلقة بالنزاع في أوكرانيا، والتي تضمنت معلومات حساسة متعلقة بالتقييمات الأمريكية لحالة القوات الأوكرانية والوضع في الجبهة وعدد الخسائر من الجانبين، وغير ذلك.

واعتقلت السلطات الأمريكية أحد  موظفي الاستخبارات العسكرية للقوات الجوية الأمريكية، الذي كان يتمتع بإمكانية الاطلاع عليها، والذي يشتبه بتسريبها إلى الانترنت.

وزير الدفاع الأمريكي الوثائق السرية مراجعة أساليب التعامل مع الوثائق السرية