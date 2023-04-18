نيبينزيا: لافروف ومعظم أعضاء الوفد الروسي حصلوا على تأشيرات دخول للولايات المتحدة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومعظم أعضاء الوفد الروسي باستثناء الصحفيين تلقوا تأشيرات دخول للولايات المتحدة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال نيبينزيا: "تسلم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومعظم أعضاء الوفد الروسي باستثناء الصحفيين تأشيرات دخول للولايات المتحدة من أجل المشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك".

وبحسب قوله، فإن معظم أعضاء الوفد حصلوا على تأشيرات، باستثناء الصحافة.

وقد أعلن نيبينزيا، في وقت سابق، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، سيشارك في اجتماعات سيعقدها مجلس الأمن الدولي في أبريل.

وتتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي في أبريل، ومن المتوقع أن يرأس لافروف، اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك، يومي 24 و25 أبريل.