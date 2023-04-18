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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو للاعبي الزمالك: من سيخالف تعليماتى سيكون خارج حساباتي

أوسوريو للاعبي الزمالك : من سيخالف تعليماتى سيكون خارج حساباتي

أوسوريو المدير الفني
أوسوريو المدير الفني للزمالك
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علق الكولومبي أوسوريو المدير الفني للزمالك على تعادل الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب بنتيجة 2-2 فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

وقال أوسوريو فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن فريقه كان يستحق الفوز بالمباراة وليس التعادل مشيرا الى ان المقاولون كان منافسا صعبا .

وأضاف فى رسالة تحذير قوية للاعبين “ تابعت جيدا وشاهدت من أضاع فرصة التسجيل، ومن لم ينفذ التعليمات ، سأقوم سيتم استبعاد أي لاعب يلعب لمصلحته وليس للفريق ، وأى لاعب سيخالف التعليمات سيكون خارج حساباتي” .

وأكمل  “ علينا أن نطوي صفحة اليوم ونستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا” .

وكان الزمالك قد تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما فى الوقت القاتل ، فى أول مباراة رسمية يقودها أوسوريو بعد توليه مهمة تدريب الفريق الأبيض .

أوسوريو المقاولون العرب الدوري الممتاز الزمالك المؤتمر الصحفي