أوسوريو للاعبي الزمالك : من سيخالف تعليماتى سيكون خارج حساباتي

علق الكولومبي أوسوريو المدير الفني للزمالك على تعادل الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب بنتيجة 2-2 فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

وقال أوسوريو فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن فريقه كان يستحق الفوز بالمباراة وليس التعادل مشيرا الى ان المقاولون كان منافسا صعبا .

وأضاف فى رسالة تحذير قوية للاعبين “ تابعت جيدا وشاهدت من أضاع فرصة التسجيل، ومن لم ينفذ التعليمات ، سأقوم سيتم استبعاد أي لاعب يلعب لمصلحته وليس للفريق ، وأى لاعب سيخالف التعليمات سيكون خارج حساباتي” .

وأكمل “ علينا أن نطوي صفحة اليوم ونستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا” .

وكان الزمالك قد تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما فى الوقت القاتل ، فى أول مباراة رسمية يقودها أوسوريو بعد توليه مهمة تدريب الفريق الأبيض .