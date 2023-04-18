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الثلاثاء 18 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الأوربية تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت الأسهم الأوروبية يوم الإثنين، على انخفاض بقيادة من أسهم البنوك.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغيير بالقرب من أعلى مستوياته في عام، بينما أغلق المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية منخفضا 0.1% ليبقى عند مستويات قريبة من ذروة 22 عاما حققها الأسبوع الماضي.
وهبط سهم شركة إيه.إس.إم.إل الأوروبية المصنعة للرقائق 4.0%، ليقود الانخفاضات في مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوسع الذي تراجع 1.1%.
وانخفضت أسهم شركات إيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي سيمي كونداكتور وأيكسترون بين 0.9% و3%، فيما تراجعت أسهم البنوك 1.4%.

الأسهم الأوربية تغلق على انخفاض