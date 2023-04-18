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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سباق موتوسيكلات ينتهي بجثة و13 مصاب بطريق الفيوم الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقى أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب 13 آخرين في حادث تصادم 10 موتوسيكلات خلال سباق للدراجات النارية بطريق مصر الفيوم الصحراوي بنطاق قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم عدد من الدراجات النارية ووجود متوفين ومصابين بطريق مصر الفيوم عند التحويلة اتجاة الرماية بنطاق قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام 10 موتوسيكلات خلال سباق دراجات نارية واسفر الحادث عن وفاة  شخص واصابة 13 اخرين تم نقلهم لمستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عمليات النجدة طريق مصر الفيوم وفاة شخص وإصابة 13 أخرين مديرية امن الجيزة