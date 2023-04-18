وزير الزراعة الأسترالي يلتقي نائب وزير الزراعة الصيني

التقى وزير الزراعة الفيدرالي الأسترالي موراي وات يوم الإثنين، نائب وزير الزراعة الصيني ما يوشيانغ، في العاصمة كانبيرا، لمناقشة العلاقات التجارية والتعاون الزراعي بين البلدين.

وقال وات بعد الاجتماع إن مسؤولي وزارة الزراعة الصينية يظهرون رغبة صادقة في التعاون، وتعزيز التعاون الزراعي والتجاري بين كانبيرا وبكين.