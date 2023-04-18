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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الزراعة الأسترالي يلتقي نائب وزير الزراعة الصيني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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التقى وزير الزراعة الفيدرالي الأسترالي موراي وات يوم الإثنين، نائب وزير الزراعة الصيني ما يوشيانغ، في العاصمة كانبيرا، لمناقشة العلاقات التجارية والتعاون الزراعي بين البلدين.
وقال وات بعد الاجتماع إن مسؤولي وزارة الزراعة الصينية يظهرون رغبة صادقة في التعاون، وتعزيز التعاون الزراعي والتجاري بين كانبيرا وبكين.

وزير الزراعة الأسترالي نائب وزير الزراعة الصيني تعزيز التعاون الزراعي