ads
الثلاثاء 18 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أستراليا تدعو إلى وقف العنف والقتال في السودان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مساعد وزير الخارجية الأسترالي تيم واتس أن الحكومة الأسترالية تشعر بقلق بالغ من تصاعد العنف والقتال في السودان.
وقال واتس في بيان "تدعو أستراليا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف الأعمال العدائية ومنع المزيد من إراقة الدماء التي لا داعي لها. الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا".

أستراليا وقف العنف والقتال السودان