محمد رياض: الراحل زوسر مرزوق صاحب بصمة فريدة في المسرح القومي

نعى الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومى للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، الفنان التشكيلى زوسر مرزوق كبير مهندسي الديكور بالمسرح القومي، والذى رحل عن عالمنا أمس الإثنين، عن عمر ناهز 80 عاما.

وقال رياض، إن الفنان الراحل زوسر مرزوق صاحب بصمة كبيرة في المسرح القومي المصري، مضيفا أنه أحد كبار مهندسي الديكور في مصر والعالم العربي، وفنان من طراز فريد وصل إلى حدود العالمية.

وأضاف رياض، أن الراحل كانت له رؤيته الخاصة في أبو الفنون التي استلهما من الهوية المصرية والحضارة الفرعونية القديمة، استطاع خلال رحلته الطويلة أن يقدم العديد من التصميمات لعدد كبير من العروض المسرحية، فضلا عن قيامه بتصميم قاعة مسرح الغد لتتكيف مع طبيعة العروض وصمم ديكورات معظم مسرحيات المخرج عبد الغفار عودة.

يشار إلى أن الفنان التشكيلي المصري زوسر مرزوق، من مواليد عام 1943 في الجيزة تخرج فى قسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية 1964 حاصل علي - دبلوم الدراسات العليا قسم الديكور بأكاديمية الفنون 1972 - صمم ونفذ ديكورات عدد كبير من المسرحيات حصل على جائزة الفنانين الشباب عام 1968.

حصل على دبلوم الدراسات العليا قسم الديكور بأكاديمية الفنون 1972 وعمل مدرسا لفن الديكور بمعهد الفنون المسرحية ثم انتقل الى هيئة المسرح، وأقام معرضه الاول بمسرح الحكيم عام 1965 واقام معرضاً لأعماله فى اليونان، وصمم ونفذ ديكورات عدد كبير من المسرحيات و صمم أول موسوعة أزياء شخصية منذ عهد الفراعنة حتى ثورة يوليو.

فيما قام بتصميم ونحت تمثال الأمومة بهيئة الأمم المتحدة بنيويورك وتصميم تمثال دنشواى بمحافظة المنوفية وتمثال نجيب محفوظ بإتحاد الكتاب، حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى 1985 وجائزة بينالى الإسكندرية 1974 وكرم من القومى للمسرح والفنون الشعبية نوفمبر 2015 ونال جائزة بينالى فينسيا 1978.