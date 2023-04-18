السيسي: أكدنا على أمن وسلامة جنودنا الموجودين في السودان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أمن وسلامة جنودنا الموجودين في السودان، مشيرا إلى أن قواتنا كانت موجودة طبقًا لبرتوكول مع السودان وتدريب مشترك.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتناول الاجتماع تداعيات الأحداث في السودان.

وأكد الرئيس السيسي أن ما جري في السودان شأن داخلي ومن ثوابت السياسية المصرية أل تتدخل في الشئون الداخلية للدول .

وفي سياق آخر تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصالًا هاتفيًا من الرئيس "سلفا كير"، رئيس جمهورية جنوب السودان.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، في ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول الثلاث، ودور مصر وجنوب السودان في دعم استقرار وسلامة السودان. وفي ذلك السياق، أكد الرئيسان خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية، مؤكدين كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين وجها نداءً للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مناشدين الأطراف كافة بالتهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني.



