طبيب الزمالك يكشف تفاصيل اصابة زيزو

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك على خضوع أحمد سيد “زيزو” لاعب وسط الأبيض لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تعرض لإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مباراة المقاولون العرب التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب تعرض لإصابة بالتواء في أنكل القدم وستحدد الأشعة حجم الإصابة وموقفه من المشاركة في التدريبات المقبلة.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.