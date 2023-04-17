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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حقيقة غياب محمد الشناوي عن مباراة السوبر بعد طرده أمام سموحة

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس الأهلي
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تعرض محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للطرد في مباراة اليوم أمام سموحة.
وتنص لائحة عقوبات الموسم الحالي، على الإيقاف 3 مباريات وغرامة 25 ألف جنيه، حال ضرب الخصم بدون كرة وهي نفس حالة محمد الشناوي.
وسيغيب الشناوي عن الأهلي في 3 مباريات بمسابقة الدوري، ولن يتم إيقافه في مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك في الإمارات يوم 5 مايو المقبل. 
ومن المقرر أن تُصدر رابطة الأندية عقوبة ضد محمد الشناوي نتيجة الطرد في لقاء سموحة بعد تعمد ضرب لاعب سموحة في الوجه بدون كرة.

الأهلي وسموحة طرد محمد الشناوي الاهلي والزمالك في السوبر