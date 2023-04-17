حقيقة غياب محمد الشناوي عن مباراة السوبر بعد طرده أمام سموحة

تعرض محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للطرد في مباراة اليوم أمام سموحة.

وتنص لائحة عقوبات الموسم الحالي، على الإيقاف 3 مباريات وغرامة 25 ألف جنيه، حال ضرب الخصم بدون كرة وهي نفس حالة محمد الشناوي.

وسيغيب الشناوي عن الأهلي في 3 مباريات بمسابقة الدوري، ولن يتم إيقافه في مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك في الإمارات يوم 5 مايو المقبل.

ومن المقرر أن تُصدر رابطة الأندية عقوبة ضد محمد الشناوي نتيجة الطرد في لقاء سموحة بعد تعمد ضرب لاعب سموحة في الوجه بدون كرة.