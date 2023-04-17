ثقافة الغربية تختتم احتفالات ليالي رمضان

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفالاتها بشهر رمضان المبارك في محافظة الغربية، والتي أقيمت على مدار 6 أيام متتالية على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، ضمت العديد من الفعاليات الثقافية والفنية.



بدأت فعاليات الليلة الأخيرة بعزف للنشيد الوطني، كما تسابق العديد من مواهب الغربية في تقديم جانب من مواهبهم خلال فقرات مخصصة للابتهالات والتواشيح الدينية، فيما تضمن الاحتفال إلقاء باقة من الأبيات والقصائد الشعرية، قدمها الشاعران أحمد عيد، وسامى الرفاعي.



هذا وتضمنت الليلة الرمضانية تقديم عرض فني لأوبريت "البردة " للإمام البوصيري، بمشاركة الفنانين: طارق أحمد، وأحمد شعراوي، وروان جمال، وأحمد محمود، فيما قام الفنان محمد البابلي بأداء رقصات التنورة، ومن إخراج عبد الرحمن المصري.



وتضمنت الفقرة الأخيرة من الاحتفال عرضا فنيا لفرقة "القلوب البيضاء" لذوي الهمم، حيث قدمت الفرقة باقة منوعة من أجمل الفقرات الراقصة، منها: الفرعوني، والصعيدي، والإسكندراني، والفرح، واستعراض الصداقة.

كما كرم الكاتب جابر سركيس، مدير عام الثقافة بمحافظة الغربية، مجموعة من مواهب المحافظة، وذلك تقديرا لمشاركاتهم المتميزة في فعاليات الاحتفال بشهر رمضان، وجاء في مقدمتهم: المخرج المسرحي أحمد عبد السلام، والمطرب طارق أحمد، والمبتهل أحمد الشعراوي، وروان جمال، ونعيمة مطاوع، وماجدة عصام، ومحمد الصيفي

.