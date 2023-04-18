محافظ بني سويف يكلف شركة المياه بإصلاح العطل في خط السادات

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف شركة المياه والوحدة المحلية باتخاذ مايلزم حيال عطل مفاجئ فى خط المياه بمنطقة شارع وطريق السادات أمام كوبرى الدوية بمدينة بني سويف ، أدى لتسريب المياه بالشارع والمنطقة وإعاقة الحركة المرورية ، مشددا على استعادة الوضع لطبيعته بأقصى سرعة.

حيث انتقل رئيس المدينة هاني الجويلي مع فريق عمل من الوحدة المحلية بالتنسيق مع رئيس شركة المياه و إدارة المرور ومديرية الطرق ، وأفاد أنه تم الدفع بسيارات الكسح الخاصة بالوحدة المحلية للاشتراك مع شركة المياه وجار شفط المياه وأعمال الإصلاح.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم فصل المرافق التى تتعارض مع موقع الخطر و تحويل حركة السير والمرور للمتجه لمطلع كوبرى النيل من أمام حديقة عابدين وقاعة القصر لمدخل الدوية للحد من التكدس والازدحام المرورى ، مما استدعى إجراء تحويلات مرورية لإصلاح الكسر بالتنسيق مع المرور والطرق.

فيما أوضح وكيل وزارة النقل م. ناصر فراج أنه نتيجة وجود عطل في خط المياه العمومي عند كوبري الدوية أدي إلى تسريب مياه كثيرة تعوق حركة المرور للقادم من السادات ومتجه إلي كوبري النيل والقاعات ، ولذلك تم تحويل مسار السيارات للمرور بعد نادي الطلائع ثم إلي الاتجاه يمينا من أمام حديقة عابدين ثم الاتجاه يساراً خلف حديقه عابدين ونادي النيابة الإدرية ، والذي تم رصفه حديثا لعمله محور بديل للوصول الي كوبري الشرق وأمام القاعات وإلى الكورنيش ،وذلك لحين الانتهاء من سحب المياه والكشف علي الخط وتحديد العطل وإصلاحه

ومن جانبها أفادت المهندسة دينا عمر رئيس شركة المياه ببني سويف أن العطل عبارة عن تسريب من عداية حديد قطر 500مم ، وتم إيقاف محطتى المياه الأمريكي والتشيك وجار سحب المياه لكشف العطل والإصلاح، وأن معدات شركة المياه تقوم بالتعاون مع الوحدة المحلية في سحب وشفط المياه والتعامل مع تداعيات الوضع الحالي ، حيث سيتم الانتهاء من الإصلاحات في غضون 6ساعات فور تحديد المكان المتسرب منه المياه.