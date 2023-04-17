الزمالك يسقط فى فخ التعادل أمام المقاولون في الوقت القاتل

تعادل نادي الزمالك مع المقاولون العرب ايجابيا بهدفين لمثلهما فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قريبا حتى الوقت الأصلي من الفوز باللقاء، ولكن المقاولون اقتنص التعادل من الفريق الأبيض فى الوقت القاتل فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

ويهذه النتيجة توقف رصيد الزمالك عند النقطة 42 فى المركز الرابع، وتوقف رصيد المقاولون عند النقطة 36.

سجل المقاولون عن طريق جون أوكلي وفادي فريد فى الدقيقتين 25، و92، فيما يجل للزمالك زيزو ومصطفي شلبي فى الدقيقتين 33 و85.

وكانت المباراة فى بدايتها هادئة حتى نجح المقاولون فى اشعال اللقاء بأول الأهداف لينشط بعدها الزمالك ويحز هدف التعادل، وفى الشوط الثاني كانت الأفضلية للزمالك، ولكن المقاولون حرم الأبيض من الفوز فى الوقت القاتل بهدف البديل فادي فريد.