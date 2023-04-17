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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يتأهل لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الجزيرة لكرة السلة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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نجح فريق النادي الأهلي في التأهل لنهائي كأس مصر لكرة السلة "رجال" بعد الفوز على فريق الجزيرة مساء اليوم الإثنين في دور نصف النهائي.

وتمكن الأهلي من حجز أول بطاقات الدور النهائي من المسابقة بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 88 – 52 في اللقاء الذي اقيم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وحسم الأهلي المباراة لصالحه طوال أشواط اللقاء الأربعة والتي جاءت نتائجه كالتالي: 18/13 – 40/29 – 66/42 – 88 / 52.

وحصل عمرو الجندي لاعب النادي الأهلي على لقب أفضل لاعب في المباراة بعد أن سجل 22 نقطة ساهم بهم في قيادة فريقه لتحقيق الفوز.

وينتظر فريق الأهلي بقيادة مدربه أوجستي بوش الفائز من مواجهة الاتحاد والزمالك التي انطلقت بعد انتهاء لقاء الأهلي والجزيرة على نفس الملعب.

يذكر ان المباراة النهائية لكأس مصر "رجال" يقام يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على أن يسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

الأهلى كاس مصر كرة السلة الجزيرة