صلاح يتألق.. ليفربول يمطر شباك ليدز بسداسية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول فوزا عريضا على مضيفه ليدز يونايتد، بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تألق الدولي المصري محمد صلاح والبرتغالي دييجو جوتا الذي سجل كل منهما هدفين، حيث أحرز صلاح الهدفين الثاني والرابع فيما سجل جوتا الهدفين الثالث والخامس.

وأحرز كودي جاكبو الهدف الأول للريدز برأسية في الدقيقة 35 بعد تمريرة من ترينت ألكسندر أرنولد، فيما أحرز صلاح الثاني في الدقيقة 39 بمساعدة دييجو جوتا، وقلص لويس سينيستيرا النتيجة لليدز بتسجيل هدف في الدقيقة 47 بعد استغلاله خطأ قاتلا من المدافع إبراهيما كوناتي.

ورد ليفربول بتسجيل الهدف الثالث عن طريق جوتا في الدقيقة 52 من صناعة كورتيس جونز، وأضاف صلاح الهدف الرابع والثاني له في الدقيقة 64 بمساعدة كودي جاكبو، وسجل جوتا الهدف الخامس في الدقيقة 73 بمساعدة جوردان هندرسون، واختتم البديل داروين نونيز سداسية الريدز في الدقيقة 90.

وحقق الدولي المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا خلال المباراة حيث أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا بقدمه اليسرى في الدوري الإنجليزي (106 أهداف) متجاوزا روبي فاولر (105 أهداف).

من جهة أخرى، نجح صلاح أيضا في فض الشراكة مع فاولر، من حيث الأكثر تسجيلا في شباك ليدز يونايتد حيث أصبح الملك المصري يمتلك 8 أهداف مقابل 7 أهداف لفاولر.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 47 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.