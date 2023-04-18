يحيى الفخرانى فى المقدمة.. أجور نجوم المسلسلات الإذاعية فى رمضان

على عكس كل عام خلال السنوات الماضية فى رمضان، لم يشارك عدد كبير من النجوم الفنانين فى المسلسلات الإذاعية، ولكن هناك من غاب عن السباق الرمضانى التليفزيونى وقرر المشاركة فى الإذاعة فقط، واستعدت كل الإذاعات لرمضان هذا العام، ولكن مشاركة النجوم لم تتعد حتى 50% من مشاركات السنة الماضية، وهو ما خلق حالة من الركود فى المسلسلات الإذاعية.

النجم يحيى الفخرانى والذى يغيب عن السباق الدرامى هذا العام فى رمضان للعام الثانى على التوالى بعد تقديمه مسلسل «نجيب زاهى زركش»، قرر المشاركة فى السباق الدرامى الإذاعى من خلال مسلسل «أحلام شهرزاد» والذى يذاع على الراديو 9090، وتشاركه البطولة الفنانة حنان مطاوع والتى تجسد شخصية «شهرزاد»، والمسلسل يدور حول عدد من المواقف الكوميدية التى تدور أحداثها حول شخصية الملك «شهريار» فى حكايات «ألف ليلة وليلة»، وتقاضى النجم يحيى الفخرانى 3 ملايين جنيه عن بطولة هذا المسلسل.

وعلى نفس الإذاعة يذاع المسلسل الكوميدى «كارت أحمر»، والذى تقوم ببطولته فى أول تجربة إذاعية لها الفنانة الشابة رنا رئيس، ويشاركها البطولة عمرو وهبة، بيومى فؤاد، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، المسلسل تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى، حول بعض المشاكل التى تواجه الأسر المصرية وتناولها بشكل خفيف، وتقاضت رنا رئيس 500 ألف جنيه نظير هذه المشاركة، فيما تقاضى عمرو وهبة 400 ألف وتقاضى بيومى فؤاد 800 ألف جنيه.

وعلى شبكة إذاعات راديو النيل، التى تضم «ميجا، نغم، راديو هيتس وشعبى إف إم»، ينافس الفنان أحمد حلمى هذا العام بالمسلسل الإذاعى الكوميدى «مطلوب عريس» وهو التعاون الثالث الذى يجمع أحمد حلمى وهنا الزاهد فى الدراما الإذاعية، فقبل أن يقدما العام الماضى مسلسل «العصمة فى إيدى»، قدما سويا مسلسل «لف وارجع تانى» عام 2020، وشارك فى بطولته الفنان الراحل أحمد حلاوة، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، ويشاركهما البطولة هذا العام الفنان سامى مغاورى، والمسلسل من تأليف وإخراج مجدى الدكش، وتقاضى «حلمى» عن هذا المسلسل 3 ملايين جنيه، فيما حصلت هنا الزاهد على 900 ألف جنيه، أما الفنان سامى مغاورى فحصل على 350 ألف جنيه.

وعلى نفس الشبكة أيضا، يشارك أكرم حسنى بمسلسل إذاعى يحمل اسم «صلاح التلميذ»، ويشاركه البطولة كل من شيرى عادل، مصطفى غريب، عمرو عبد العزيز وإبرام سمير، يذاع يوميا الساعة 5 مساء قبل الإفطار، وتقاضى أكرم حسنى مليونا و500 ألف جنيه نظير مشاركته فى هذا المسلسل، وتقاضت شيرى عادل 700 ألف جنيه.

ويشارك الزوجان إيمى سمير غانم وحسن الرداد فى مسلسل كوميدى على شبكة إذاعات راديو النيل بعنوان «رأس رجاء وصالح»، ويشاركهما البطولة بيومى فؤاد، وحصل حسن الرداد على 2 مليون جنيه، فيما حصلت إيمى على مليون و500 ألف.

والمسلسل الأخير ضمن المسلسلات الإذاعية هو من بطولة الفنانة نيللى كريم والتى تشارك فى السباق التليفزيونى بمسلسل «عملة نادرة»، وتشارك نيللى فى السباق الإذاعى بمسلسل «اعترافات خوخة» ويشاركها البطولة الفنان محمد فراج، ويذاع يوميا فى رمضان من الساعة 5 حتى 5:15 عصرا على إذاعة «نجوم إف إم»، وتدور الأحداث حول خيرية «خوخة» التى تعمل موظفة فى بنك قطاع عام وتعيش عالمين متناقضين تماما، العالم الواقعى إذ تبدو خجولة مستسلمة أقرب للضعف والجبن أمام زوجها الذى تظهر له ولعائلته الحب والاحترام، أما عالمها الثانى فهو عالم مذكراتها وصفحتها على الفيس بوك، وتقاضت نيللى نظير مشاركتها فى هذا المسلسل 2 مليون و500 ألف جنيه، فيما تقاضى «فراج» مليون جنيه.