محمد رياض في حواره لـ"البوابة نيوز": شخصية «هايم» حيرتنى.. وهذا ما جذبنى إلى «المداح 3».. وشهر رمضان هو الموسم الرئيسى للدراما فى مصر

نجح الفنان محمد رياض فى خطف الأنظار فى موسم رمضان 2023، من خلال ظهوره المميز بشخصية هايم فى الجزء الثالث من مسلسل المداح والذى يعرض خلال السباق الرمضانى، وكشف محمد رياض فى حوار خاص لـ«البوابة»، كواليس تجسيد شخصية هايم واستعداده للشخصية.

*ما الذى جذبك إلى المشاركة فى الجزء الثالث من مسلسل المداح؟

-هناك عدة عوامل جذبتنى للمشاركة فى مسلسل المداح، حيث إن المسلسل ناجح جدا فى جزئيه الأول والثانى، وعندما عرض علىّ الشخصية وقرأت ورق الجزء الثالث من المسلسل أعجبت للغاية بالسيناريو والحوار، حيث إن الورق كان مكتوبا بشكل جيد جدا، كما أن شخصية «هايم» التى أقدمها فى المسلسل هى شخصية جديدة بالنسبة لى ولم أقدمها من قبل، والشخصية صعبة وأداؤها مختلف عن جميع الأدوار التى قدمتها من قبل، بجانب أن هذا هو أول عمل فنى يجمعنى بالمخرج أحمد سمير فرج وأنا معجب جدا بعمله كمخرج، كما أنه أول تعاون فنى يجمعنى مع الفنان حمادة هلال، وهو أول تعاون يجمعنى أيضا مع شركة سكيرمو ميديا وهى الشركة المنتجة للمسلسل، وجميع هذه العوامل هى ما جذبتنى إلى المشاركة بالمسلسل.

*كيف استعددت لشخصية «هايم» فى مسلسل المداح؟

-شخصية «هايم» حيرتنى كثيرا، حيث إنه شيطان ومش شيطان، إنسان ومش إنسان، شخصية ليس لديها بعد اجتماعى، فشخصية «هايم» ليس لديها بيت أو أسرة أو زوجة أو أصدقاء، فهو شخصية غريبة فى كل شىء، لذلك قررت أن أقدم أداء الشخصية بلا مشاعر، فـ«هايم» ليست لديه انفعالات وليس لديه حزن أو غضب وهو شخصية غير مفهومة، وهذا ما عملت عليه من أجل الاستعداد والتحضير للشخصية، والحمدلله نجحت فى تقديم تفاصيل شخصية هايم بالشكل الذى ظهر على الشاشة والأداء نال إعجاب الجمهور.

*هل قرأت كتبا عن عالم الجن والروحانيات من أجل التحضير لشخصية هايم؟

-بالطبع قرأت كتبا عن عالم الجن، والشخصية بشكل عام تتناول الصراع بين الإنسان والشيطان.

*ما أصعب مشاهدك فى مسلسل المداح 3؟

-جميع مشاهدى فى المسلسل كانت صعبة، لأنه كان لابد أن أحافظ على أداء ونبرة صوت معينة للشخصية بشكل معين، وجميع المشاهد التى صورتها فى المسلسل كانت بنفس درجة التركيز ودرجة الاهتمام.

*ماذا عن التعاون بينك وبين حمادة هلال؟

-حمادة هلال على المستوى الشخصى شخص رائع جدا ومجتهد وناجح جدا فى عمله، وأنا أعرف حمادة هلال على المستوى الشخصي منذ سنوات، ولكن كان الجزء الثالث من مسلسل المداح هو أول تعاون فنى يجمعنا سويا.

*شهد موسم رمضان 2023 انتشار ظاهرة مسلسلات الـ 15 حلقة.. فهل ترى أن هذه النوعية من المسلسلات سوف تصبح الأكثر انتشارا فى المستقبل؟

-لا نستطيع أن نحكم على الأمر بشكل عام، لأنه على حسب الموضوع الذى يتناوله المسلسل، فهناك موضوعات درامية لا تحتمل أن يتم تناولها فى أكثر من 15 حلقة، فيكون من الجيد جدا أن يتم تناول هذه المسلسلات فى 15 حلقة، وهناك موضوعات درامية يمكن مناقشتها فى 10 حلقات فقط أو 7 حلقات، وهناك موضوعات درامية تحتاج إلى أن يتم تناولها فى 30 حلقة، فما يحسم الأمر هو الموضوع نفسه هل يتحمل أن يتم تناوله فى 30 حلقة أم لا يتحمل، ومسلسلات الـ 15 حلقة إذا كان الموضوع الدرامى مناسبا فسيكون عرضها فى 15 حلقة شيء رائع، لأنه إذا زادت عدد الحلقات فى مثل هذه الموضوعات سوف يحدث نوع من الملل والتطويل المخل أحيانا بالدراما.

*هل تفضل الأعمال الدرامية التى تعرض خلال موسم رمضان أم الأعمال الدرامية التى يتم عرضها خارج موسم رمضان؟

-شهر رمضان هو الموسم الرئيسى للدراما فى مصر، ولكن ليس شرطا أن يقتصر النجاح على شهر رمضان، فهناك مسلسلات حققت نجاحا كبيرا وتم عرضها خارج شهر رمضان، كما أن هناك مسلسلات جيدة تعرض فى رمضان وتظلم بسبب كثرة المسلسلات، ولكن سيظل موسم رمضان هو الموسم الأهم فى الدراما.