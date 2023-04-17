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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كهربا يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك سموحة

محمود كهربا لاعب
محمود كهربا لاعب الأهلي
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أضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني للأهلي في شباك سموحة باللقاء الذي يجمعها حاليا على ملعب برج العرب ضمن الجولة الـ26 من الدوري المصري. 

وجاء هدف كهربا في الدقيقة 67، بعدما تقدم محمد شريف بالهدف الأول في الدقيقة 28.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة فريق سموحة في الدوري الممتاز والتي تنطلق بعد قليل ضمن الجولة الـ26. 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني. 

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية.  

خط الهجوم: محمد شريف وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

الأهلي وسموحة محمود كهربا